У Сумах чути звуки вибухів

У вівторок, 10 вересня, у Сумах сталися вибухи. У Сумській області від 10:17 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Сумах було чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації від влади немає. Втім, раніше Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в напрямку Сумщини.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували важливі об'єкти на Сумщині. Йдеться про об'єкти критичної інфраструктури

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