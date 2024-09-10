У Сумах чути звуки вибухів

Військові попереджали про запуск російських КАБів.
У вівторок, 10 вересня, у Сумах сталися вибухи. У Сумській області від 10:17 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.
"У Сумах було чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Наразі офіційної інформації від влади немає. Втім, раніше Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в напрямку Сумщини.
Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували важливі об'єкти на Сумщині. Йдеться про об'єкти критичної інфраструктури
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