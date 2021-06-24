В Тернополе из-за пожара эвакуировали работников телецентра

Пылало кафе, что рядом со зданием.
Из-за пожара в центре в Тернополе провели массовую эвакуацию из телецентра.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Там загорелся ресторан, он стоит рядом со зданием общественного телевидения. Сначала вспыхнула деревянная пристройка возле заведения питания, затем огонь перекинулся на сам ресторан.
Это этнобар, в котором много деревянного убранства, поэтому пламя распространилось быстро. Чтобы остановить его, пришлось привлечь семь спецмашин и тридцать спасателей.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.