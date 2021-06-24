У Тернополі через пожежу евакуювали працівників телецентру

У Тернополі через пожежу евакуювали працівників телецентру

Палало кафе, що поряд із будівлею.

Через пожежу у середмісті у Тернополі провели масову евакуацію з телецентру.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Там запалав ресторан, він стоїть поруч із будівлею суспільного телебачення. Спершу спалахнула дерев'яна прибудова біля закладу харчування, потім вогонь перекинувся на сам ресторан.

Це етно-бар, у якому багато дерев'яного оздоблення, тож полум’я поширилось швидко. Щоб зупинити його, довелось залучити сім спецмашин та тридцятеро рятувальників.

За попередніми даними, жертв та потерпілих немає.

Новини України: у середмісті Тернополя спалахнув етнобар

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