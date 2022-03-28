В Украине без света остались более 1400 сел и городов

В Украине без света остались более 1400 сел и городов

Чрезвычайники за сутки более 300 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

По состоянию на утро 28 марта в Украине обесточены 1 тыс. 402 населенных пункта, из них частично - 39.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечены 8 генераторов ГСЧС, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц", — говорится в сообщении.

Также спасатели отметили, что за сутки совершили 761 выезд, в том числе 317 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры. Так, чрезвычайники спасли 5 человек и ликвидировали 103 пожара, возникших в результате ведения боевых действий.

Напомним, в Луганской области более 95 тыс. человек не имеют света и почти 41 тыс. — газа.