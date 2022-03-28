В Україні без світла опинились понад 1400 сіл та міст

В Україні без світла опинились понад 1400 сіл та міст

Надзвичайники за добу понад 300 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Станом на ранок 28 березня в Україні знеструмлено 1 тис. 402 населені пункти із них частково 39.

Про це поінформували у персслужбі ДСНС України.

"Для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 8 генераторів ДСНС, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень", - йдеться у повідомленні.

Тякож рятувальники зазначили, що за добу здійснили 761 виїзд, зокрема 317 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури. Так, надзвичайники врятували 5 осіб і ліквідували 103 пожежі, що виникли внаслідок ведення бойових дій.

Нагадаємо, у Луганській області понад 95 тис. осіб не мають світла та майже 41 тис. - газу.