В Украине под суд пойдет взятый в плен "вагнеровец".

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника ЧВК "Вагнер". Он попал в плен к украинским военным в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, задержанный, отбывая наказание в исправительной колонии №4 в пос. Островское Костромской области РФ за угон автомобиля, добровольно принял предложение организатора ЧВК "Вагнер" вступить в ее ряды.

"За участие в боевых действиях на территории Украины и совершение преступлений организатор предлагал узникам денежное вознаграждение 100 000 российских рублей в месяц и дополнительно 100 000 российских рублей после окончания 6 месячного контракта. Кроме того, всем заключенным, которые вступят в ЧВК "Вагнер" , по истечении срока контракта обещали полное помилование и так называемое "чистое письмо", — говорится в сообщении.

Задержанный был направлен на обучение в Луганскую область. Оно проходило в одной из разграбленных местных больниц. Силы обороны Украины взяли его в плен в декабре 2022 года во время боев в Донецкой области.

Напомним, в СБУ разоблачили поклонницу "русского мера", которая была чиновником их же научно-исследовательского учреждения.

​Читайте также: