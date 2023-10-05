В Украине ликвидируют еще один банк

В Украине на один банк станет меньше.

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Украинский строительно-инвестиционный банк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины ввиду предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 05 октября 2023 года № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк", — говорится в сообщении.

Напомним, с четверга, 29 июня, прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Ранее 28 июня Кабмин назначил нового гендиректора "Укроборонпрома". Им стал Герман Сметанин. Он прошел свой путь в оборонно-промышленном комплексе Украины от инженера к руководителю заводов. Сметанин родом из Харькова. Ему 30 лет.

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