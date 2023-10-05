В Україні ліквідовують ще один банк

В Україні на один банк стане менше.

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Український будівельно-інвестиційний банк".

Про це інформує пресслужба НБУ.

"Національний банк України зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 05 жовтня 2023 року № 350-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, від четверга, 29 червня, припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Раніше 28 червня Кабмін призначив нового гендиректора "Укроборонпрому". Ним став Герман Сметанін. Він пройшов свій шлях в оборонно-промисловому комплексі України від інженера до керівника заводів. Сметанін родом із Харкова. Йому 30 років.

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