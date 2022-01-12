В Украине одна из областей соответствует "зеленой" зоне

Официально Днепропетровская область находится в "желтой" зоне.

В Украине по состоянию на 12 января в Днепропетровской области уровень заболеваемости коронавирусом соответствует показателям "зеленой" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Днепропетровской области уровень заболеваемости коронавирусом установлен на уровне 64 при норме для "зеленой" зоны до 75 на 100 тыс. населения. Впрочем, официального решения о выводе региона из "желтой" зоны нет. Оно принимается, когда в течение нескольких дней подряд есть стабилизация COVID-ситуации.

Сумская и Херсонская области находятся в "оранжевой" зоне и в них продолжают расти коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом и динамика уровня госпитализаций больных, соответственно. Все другие регионы "желтые".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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