В Україні одна з областей відповідає "зеленій" зоні

Офіційно Дніпропетровська область перебуває у "жовтій" зоні.

В Україні станом на 12 січня у Дніпропетровській області рівень захворюваності на коронавірус відповідає показникам "зеленої" зони.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, у Дніпропетровській області рівень захворюваності на коронавірус встановлений на рівні 64 за норми для "зеленої" зони до 75 на 100 тис. населення. Утім, офіційного рішення про виведення регіону із "жовтої" зони немає. Воно ухвалюється, коли протягом кількох днів підряд є стабілізація COVID-ситуації.

Натомість Сумська та Херсонська області перебувають у "помаранчевій" зоні і у них продовжують рости коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом і динаміка рівня госпіталізацій хворих, відповідно. Усі інші регіони "жовті".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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