В Украине повестки в суд начали посылать через Viber

В Государственной судебной администрации объяснили, что инициатива направлена, прежде всего, на экономию бюджетных денег.

Украинские суды с 15 февраля начали посылать повестки и вызовы через мессенджер Viber.

Об этом сообщили в Государственной судебной администрации Украины.

Там пояснили, что речь идет о введении дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса.

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"С 15 февраля 2023 года вдобавок к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", – указано в заявлении.

"Алгоритм действий: по умолчанию система документооборота пытается отправить повестку через мессенджер, в случае невозможности такой отправки, повестка отправляется как SMS", — добавили в судебной администрации.

Там отметили, что реализация такой инициативы полностью отвечает требованиям процессуального законодательства и направлена, прежде всего, на экономию средств бюджета.

Так, за первые 12 часов через Viber было доставлено 60% повесток. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов составила более 5 тыс. грн. или 42%.

Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что его ведомство не планирует отправлять в "Дії" повестки. Кроме того, не будет и цифрового военного билета для украинцев призывного возраста.

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