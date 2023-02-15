Депутатов Госдумы РФ перед посланием Путина тщательно проверили: хозяина Кремля услышат не все

У 15 российских депутатов во время тестирования был обнаружен коронавирус.

В Госдуме РФ депутаты массово заболели Covid-19 накануне послания к парламенту российского президента Владимира Путина, которое он собирается объявить 21 февраля.

Как сообщил депутат Госдумы Леонид Парфенов, тесты на коронавирус в российском парламенте сдали 14 февраля.

Наличие Covid-19 подтвердили уже у 15 человек. В общей сложности было сделано 370 тестов.

Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием запланировано на 21 февраля. Ввиду того, какой страх испытывает Путин перед угрозой заразиться, вероятно, к тому времени проведут дополнительные обследования, которые еще больше сузят круг избранных, которые смогут издали послушать очередной бред кремлевского диктатора.

Недавно на ВВС провели большое расследование, которое помогло понять, как устроена система тестирования людей, лично встречающихся с Владимиром Путиным, и сколько миллиардов рублей это стоит российскому бюджету.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров восемь дней находился на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, Бочаров исчез из публичного пространства 24 января и появился на встрече с президентом 2 февраля.

Читайте также: