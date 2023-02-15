В Україні повістки до суду почали надсилати через Viber

В Державній судовій адміністрації пояснили, що ініціатива спрямована перш за все на економію бюджетних грошей.

Українські суди від 15 лютого почали надсилати повістки і виклики через месенджер Viber.

Про це повідомили в Державній судовій адміністрації України.

Там пояснили, що йдеться про запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу.

Також читайте Від початку лютого роботу нотаріусів заблоковано: чим це загрожує ринку нерухомості

"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", – вказано в заяві.

"Алгоритм дій: за замовченням, система документообігу намагається відправити повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS", – додали в судовій адміністрації.

Там зазначили, що реалізація такої ініціативи повністю відповідає вимогам процесуального законодавства та спрямована перш за все на економію коштів бюджету.

Так, за перші 12 годин через Viber було доставлено 60% повісток. Завдяки цьому за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів становила понад 5 тис. грн або 42%.

Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що його відомство не планує відправляти у "Дії" повістки. Окрім того, не буде і цифрового військового квитка для українців призовного віку.

Судді обрали нову очільницю ВАКС

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.