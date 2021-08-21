В Украине создали реконструкцию голоса Тараса Шевченко: аудио

Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать великий Кобзарь.

В Украине создали реконструкцию голоса Тараса Шевченко.

Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать большой Кобзарь.

Об этом говорится на странице МИД в Facebook.

К 30 годовщине Независимости Украины реализован фантастический проект по творческой реконструкции голоса известного украинского художника.

"К сожалению, записей языка писателя не существует, но новейшие технологии делают возможным невозможное. На основе антропометрических данных и нейросети при отсутствии каких-либо записей команде TABASCO (креативное агентство - ред.) удалось синтезировать голос Шевченко. Может ли быть более символический подарок для Украины ко дню рождения", — говорится в сообщении.

Голос Кобзаря «ожил»! ️ Голос Кобзаря «ожил»! Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать великий Тарас Шевченко. До 30 годовщины Независимости Украины TABASCO при поддержке МИД Украины реализовало фантастический проект с творческой реконструкции голоса известного украинского художника. К сожалению, записей языка писателя не существует, но новейшие технологии делают возможным невозможное на основе антропометрических данных и нейросети при отсутствии каких-либо записи команде TABASCO удалось синтезировать голос Шевченко. Может быть более символический подарок для Украины ко дню рождения? # Ukraine30 Опубликовано Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine пятницы, 20 Августа 2021

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