В "Талибане" заявили, что в Афганистане нету "Аль-Каиды"

В "Талибане" заявили, что в Афганистане нету "Аль-Каиды"

Талибы блистательно захватили Афганистан за несколько дней.

Боевики движения "Талибан" заявили, что не позволят террористической группировке "Аль-Каида" использовать подконтрольную талибам территорию в Афганистане.

О со ссылкой на представителя политофису "Талибана" Мохаммеда Наима сообщила The Washington Post.

Следует заметить, что на саудовскому телевидению Наима заявил, что боевики "Аль-Каиды" "в Афганистане отсутствуют". Кроме того, талибаны не поддерживают связи с угрупуваннмя. Впрочем, по его словам, между членами двух структур могут быть "родственные связи".

"Как много раз я говорил, мы не позволим кому-либо использовать земли Афганистана против безопасности других стран. Никому, никому, никому из любой страны", — сказал он.

К слоива, Наим опроверг информацию, что за безопасность столицы Кабула будет отвечать один из лидеров "Талибана" Халил Хаккани. Именно его США разыскивает за связи с "Аль-Каидой".

В свою очередь, The Washington Post пишет, что в докладе ООН йдться о том, "Талибан" и "Аль-Каида" не прекратили отношения. Кроме того, с победой "Талибан" поздравили группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", "Хаят Тахрир Аш-Шам" и "Исламское движение Восточного Туркестана".

Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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