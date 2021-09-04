В Украину идут первые заморозки: когда и где ждать похолодание

В Украину идут первые заморозки: когда и где ждать похолодание

Снижение температуры украинцам нужно ждать на следующей неделе.

В Украину идут первые заморозки. На следующей неделе температура воздуха местами опустится до 0 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ночью 6—7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части нашей страны, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Прогнозируется снижение температуры до 0 градусов.

Такая же ситуация ожидается в восточных и юго-восточных областях Украины 8 сентября.

В то же время в Одесской, Херсонской и Николаевской областях до 6 сентября будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода на 4-5 сентября и советы для хорошего настроения от Фроси

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку