В Украину идут первые заморозки: когда и где ждать похолодание

Снижение температуры украинцам нужно ждать на следующей неделе.
В Украину идут первые заморозки. На следующей неделе температура воздуха местами опустится до 0 градусов.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, ночью 6—7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части нашей страны, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Прогнозируется снижение температуры до 0 градусов.
Такая же ситуация ожидается в восточных и юго-восточных областях Украины 8 сентября.
В то же время в Одесской, Херсонской и Николаевской областях до 6 сентября будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.