В Украину прибыл президент Евросовета Шарль Мишель: фото

Он примет участие в Крымской платформе и мероприятиях к 30-й годовщине Независимости.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье, 22 августа, прибыл в Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила в своем микроблоге в Twitter.
"Рада приветствовать в Украине президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", — написала она.
Как сообщалось, в первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства и организации, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.
Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе "в последний момент".
Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Крымской платформы — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма.