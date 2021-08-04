В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca из Дании

Вакцину из этой поставки будут использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca.
Сегодня в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, предоставленных Данией. Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года.
Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Вакцину с этой поставки использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что международную транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Напомним:
- Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: через прямые закупки у компаний производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и как гуманитарную помощь.
- Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин.
- По состоянию на 4 августа 2021 в Украине от коронавируса уже привито 5 911 202 человека.