В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca из Дании

В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca из Дании

Вакцину из этой поставки будут использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca.

Сегодня в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, предоставленных Данией. Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года.

Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Вакцину с этой поставки использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что международную транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним:

Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: через прямые закупки у компаний производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и как гуманитарную помощь.

от COVID-19 Украина через прямые закупки у компаний производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и как гуманитарную помощь. Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин.

По состоянию на 4 августа 2021 в Украине от коронавируса уже привито 5 911 202 человека.

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