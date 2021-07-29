В Ужгороде на заводе горят склады

Жертв и пострадавших нет.

На территории Ужгородского механического завода в складском здании вспыхнул пожар. К тушению привлечены 44 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"29 июля в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Ужгород по ул. Гагарина, 30 на территории Ужгородского механического завода в отдельностоящем одноэтажном складском здании (15х70 м) на крыше возник пожар на площади около 600 м кв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 15:50 во время тушения пожара в складском здании на территории завода произошло частичное разрушение кровли. Пожар в 16:01 на площади 1 тыс. м кв. локализован.

Напомним:

В Голосеевском районе Киева горели складские помещения. Пожару тогда присвоили повышенный ранг сложности.

Пожару тогда присвоили повышенный ранг сложности. А в Харькове загорелся склад древесины. Конструкции огонь охватил за считанные минуты, в общем горело более 700 квадратных метров. Рядом с охваченными огнем складами стояла электроподстанция. Там был оператор, который не мог выбраться самостоятельно, его эвакуировали спасатели. Саму подстанцию огонь не повредил, его удалось остановить.

Новости Украины: в Харькове горел склад древесины

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