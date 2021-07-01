В Испании второй день горят склады с хамоном, пожарные пытаются потушить огонь

В Испании второй день горят склады с хамоном, пожарные пытаются потушить огонь

Причины возгорания выясняются, но уже известно, что в результате пожара здания полностью разрушены.

В городке Отура на юге Испании второй день горят склады с хамоном. Причины возгорания пока неизвестны.

Об этом пишет местное издание Ahora Granada.

Сообщается, что пожар вспыхнул вчера во второй половине дня, столб густого дыма был виден за несколько километров. Огонь распространился на четыре здания, в одном из которых находится помещение для сушки хамона.

Отмечается, что причины возгорания выясняются, но уже известно, что в результате пожара здания полностью разрушены. Пострадавших нет, риска распространения огня или поражения людей тоже, поскольку объекты находятся в изолированной зоне.

Также сообщается, что пожарные не сразу приступили к тушению, поскольку опасались возможной утечки аммиака, который используется на производстве хамона в качестве хладагента, и появления токсичных газов. К тушению привлекли военную авиацию.

Между тем под Тернополем во вторник, 29 июня, вспыхнул пожар на Малашевской свалке, куда свозят отходы из областного центра. На 30 июня возгорание продолжают тушить.

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