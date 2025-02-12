В Ужгороде прогремел взрыв: что известно

В результате взрыва пострадавших нет.

В среду, 12 февраля, утром, около 6 часов, на линию 102 поступило сообщение от жительницы Ужгорода, которая сообщила, что в ее дворе прогремел взрыв.

Об этом сообщила Национальная полиция Закарпатской области.

"На место немедленно прибыли сотрудники полиции. Во время осмотра были обнаружены повреждения на окнах и фасаде многоквартирного дома", — говорится в сообщении.

Взрывотехнической службе полиции удалось выяснить, что в металлическую трубу во дворе была заложена взрывчатая смесь. В результате взрыва пострадавших нет.

"Сейчас на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Оперативники занимаются поиском злоумышленника", — отметили в полиции.

Напомним, 11 февраля возле школы в Днепре раздался взрыв.

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