В Ужгороді прогримів вибух: що відомо

У середу, 12 лютого, вранці, близько 6-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Ужгорода, яка повідомила, що в її подвір'ї прогримів вибух.

Про це повідомила Національна поліція Закарпатської області.

"На місце негайно прибули співробітники поліції. Під час огляду було виявлено пошкодження на вікнах та фасаді багатоквартирного будинку", - йдеться в повідомленні.

Вибухотехнічній службі поліції вдалося з'ясувати, що в металеву трубу на подвір'ї була закладена вибухова суміш. У результаті вибуху постраждалих немає.

"Наразі на місці події тривають першочергові слідчі дії. Оперативники займаються пошуком зловмисника", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 11 лютого біля школи у Дніпрі пролунав вибух.

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