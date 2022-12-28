В Виннице автомобиль наехал на двоих детей на пешеходном переходе – они в больнице

В Виннице в результате наезда внедорожника пострадали двое детей.

В Виннице вечером, 27 декабря, двоих детей 13 и 14 лет госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в результате наезда внедорожника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Как отмечает полиция, дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Келецкая около 17 часов. Водитель автомобиля Lexus, 40-летний житель Винницкого района, допустил наезд на двоих детей, переходивших дорогу.

Следствие возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

За правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в Винницкой области 24 декабря произошла смертельная авария, в которой погибли мама с дочерью, еще восемь человек получили травмы.

А в Харькове в ДТП погибли мужчина и женщина – полиция разыскивает свидетелей.

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