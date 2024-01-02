В Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении ударных БПЛА:

1. Несколько групп БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.

2. Группы БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.

3. БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.

4. БПЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.

5. БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.

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"Основная часть ударных БПЛА находится в Кировоградской области, курсом на мероприятие", — говорится в сообщении.

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