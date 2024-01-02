В Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники

Враг выпустил целый ряд дронов в сторону украинских областей.
Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении ударных БПЛА:
1. Несколько групп БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
2. Группы БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.
3. БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.
4. БПЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.
5. БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.
"Основная часть ударных БПЛА находится в Кировоградской области, курсом на мероприятие", — говорится в сообщении.
Читайте также: