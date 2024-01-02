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В Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1770
Время на прочтение
1 мин
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В Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники

Враг продолжает атаковать Украину / Фото: ТСН.ua

Враг выпустил целый ряд дронов в сторону украинских областей.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении ударных БПЛА:

1. Несколько групп БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.

2. Группы БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.

3. БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.

4. БПЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.

5. БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.

"Основная часть ударных БПЛА находится в Кировоградской области, курсом на мероприятие", — говорится в сообщении.

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Дата публикации
Просмотры
1770
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