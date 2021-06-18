В Ялте в результате потопа погиб человек

18 июня в городе выпало более 90 миллиметров осадков.

В городе Ялта людей смывает большими потоками воды. В результате непогоды один человек погиб.

Об этом заявил так называемый "глава республики Крым" Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

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Также стало известно, что в результате наводнения пострадали еще восемь человек. Видеороликами с последствиями стихии пользователи делятся в социальных сетях.

Напомним, в оккупированном Крыму закрыли Ялту. Курорт ограничили для посещения из-за наводнения — потоки воды буквально сносят автомобили и людей. Огромные потоки воды смывают все на своем пути.

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