В Ялті у результаті потопу загинула людина

18 червня в місті випало понад 90 міліметрів опадів.

У місті Ялта людей змиває великими потоками води. В результаті негоди одна людина загинула.

Про це заявив так званий "очільник республіки Крим" Сергій Аксьонов на засіданні оперативного штабу.

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Також стало відомо, що в результаті повені постраждали ще вісім людей. Відеороликами з наслідками стихії користувачі діляться в соціальних мережах.

Нагадаємо, в окупованому Криму закрили Ялту. Курорт обмежили для відвідування через повінь — потоки води буквально зносять автомобілі та людей. Величезні потоки води змивають все на своєму шляху.

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