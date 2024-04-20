В субботу, 20 апреля, в Запорожье произошли взрывы. Объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов армии РФ.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Взрыв в Запорожье", – лаконично написал он.

Общественное сообщало, что громко было в некоторых районах города. Отметим, что тревога в области началась в 11.55. ПС предупреждали об угрозе баллистики.

Как сообщалось, ночью 20 апреля в Запорожье раздавались взрывы. Во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетные удары.

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