В Запорожье с утра раздаются взрывы

В регионе объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 6 февраля, в Запорожье были слышны звуки взрывов во время объявленной воздушной атаки.
Об этом сообщает "Суспільне".
Воздушные силы сообщали о КАБах в направлении города.
"Жители одного из районов города слышали взрыв. Экстренные службы направлены на обследование. Предварительно информация о пострадавших не поступала", - впоследствии сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Напомним, 1 февраля, российская армия направила в Запорожье 18 беспилотников. Это одна из самых масштабных дроновых атак на город.
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