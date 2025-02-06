В Запорожье с утра раздаются взрывы

Сегодня, 6 февраля, в Запорожье были слышны звуки взрывов во время объявленной воздушной атаки.

Об этом сообщает "Суспільне".

Воздушные силы сообщали о КАБах в направлении города.

"Жители одного из районов города слышали взрыв. Экстренные службы направлены на обследование. Предварительно информация о пострадавших не поступала", - впоследствии сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Напомним, 1 февраля, российская армия направила в Запорожье 18 беспилотников. Это одна из самых масштабных дроновых атак на город.

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