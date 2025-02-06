Магнитная буря 6 февраля: какая ее мощность

Из-за магнитных бурь люди могут ощущать головную боль и другие ухудшения самочувствия.

В Украине в четверг, 6 февраля, зафиксирован низкий уровень солнечной активности с К-индексом 2 – зеленый. Магнитная буря будет слабо ощутима.

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Заметим, что 5 февраля солнечная активность имела К-индекс 4 – желтый уровень. Очень высокой солнечная активность была в период с 30 января по 2 февраля: фиксировался К-индекс 5 и 6 – красный уровень.

Магнитная буря/Фото: meteoagent

Добавим, что магнитные бури – это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные активностью Солнца, в частности, солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Из-за магнитных бурь люди могут ощущать головную боль и головокружение, перепады артериального давления, повышенную утомляемость и бессонницу, раздражительность и тревожность, снижение концентрации и возможное обострение хронических заболеваний.