Магнітна буря 6 лютого: яка її потужність

Через магнітні бурі люди можуть відчувати головний біль та інші погіршення самопочуття.

В Україні у четвер, 6 лютого, зафіксований низький рівень сонячної активності з К-індексом 2 – зелений рівень. Магнітна буря буде слабко відчутною.

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що 5 лютого сонячна активність мала К-індекс 4 – жовтий рівень. Дуже високою сонячна активність була у період від 30 січня до 2 лютого: фіксувався К-індекс 5 та 6 – червоний рівень.

Магнітна буря / Фото: meteoagent

Додамо, що магнітні бурі – це збурення в магнітному полі Землі, викликані активністю Сонця, зокрема сонячними спалахами та викидами корональної маси. Через магнітні бурі люди можуть відчувати головний біль та запаморочення, перепади артеріального тиску, підвищену втомлюваність та безсоння, дратівливість і тривожність, зниження концентрації та можливе загострення хронічних захворювань.