Під Тихим океаном дослідники знайшли восьмий континент: що про нього відомо

Вчені зробили відкриття під водами Тихого океану. Там знайшли ділянку, ізоляція від Австралії та велика площа якої підтверджують, що це континент – Зеландія.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі GSA.

Що відомо про Зеландію

Як йдеться у дослідженні, регіон площею 4,9 млн км2 на південному заході Тихого океану складається з континентальної кори. Регіон має підвищену батиметрію щодо навколишньої океанічної кори, різноманітні та багаті кремнієм породи та відносно товсту та низькошвидкісну структуру земної кори.

"Зеландія раніше була частиною Гондвани. Сьогодні вона на 94% занурена, в основному в результаті широко поширеного стоншення земної кори в пізньому крейді, що передував розпаду суперконтиненту і подальшої ізостатичної рівноваги", - зазначають вчені.

Дослідники вважають, що визначення Зеландії як геологічного континенту, а не як сукупності континентальних островів, фрагментів і зрізів, вірніше відбиває геологію цієї частини Землі. Зеландія надає новий контекст для дослідження процесів континентального рифтингу, витончення та розпаду.

Раніше вчені реконструювали тектоніку плит Землі за останні 1,8 млрд років, використавши дані, які були отримані з гірських порід.

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