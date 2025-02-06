Гучна ніч 6 лютого 2025 року в Україні: де пролунали вибухи

Росіяни вкотре не дали спати українцям.
У ніч проти 6 лютого 2025 року росіяни вкотре атакували українські мирні міста та області ворожими уданими безпілотниками.
У регіонах була оголошена повітряна тривога, працювала ППО.
Вибухи пролунали у:
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Умань ( Черкaщина);
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Канів (Черкaщина);
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Хaркiв, Суми;
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Чернігів;
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Полтавський р-н;
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Одеса/р-н;
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Kиїв;
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Вiнниччина;
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Передмістя Kиєва;
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Хaркiвщина;
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Житомир/р-н;
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Дніпропетровщина, Одещина;
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Кіровoградщина.
Нагадаємо, що раніше росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі.
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