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Гучна ніч 6 лютого 2025 року в Україні: де пролунали вибухи

Гучна ніч 6 лютого 2025 року в Україні: де пролунали вибухи

Ворог не зупиняється у своїх нічних атаках / Фото: ТСН.ua

Росіяни вкотре не дали спати українцям.

У ніч проти 6 лютого 2025 року росіяни вкотре атакували українські мирні міста та області ворожими уданими безпілотниками.

У регіонах була оголошена повітряна тривога, працювала ППО. 

Вибухи пролунали у:

  • Умань ( Черкaщина);

  • Канів (Черкaщина);

  • Хaркiв, Суми;

  • Чернігів;

  • Полтавський р-н;

  • Одеса/р-н;

  • Kиїв;

  • Вiнниччина;

  • Передмістя Kиєва;

  • Хaркiвщина;

  • Житомир/р-н;

  • Дніпропетровщина, Одещина;

  •  Кіровoградщина.

Нагадаємо, що раніше росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі

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