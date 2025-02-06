Гучна ніч 6 лютого 2025 року в Україні: де пролунали вибухи

У ніч проти 6 лютого 2025 року росіяни вкотре атакували українські мирні міста та області ворожими уданими безпілотниками.

У регіонах була оголошена повітряна тривога, працювала ППО.

Вибухи пролунали у:

Умань ( Черкaщина);

Канів (Черкaщина);

Хaркiв, Суми;

Чернігів;

Полтавський р-н;

Одеса/р-н;

Kиїв;

Вiнниччина;

Передмістя Kиєва;

Хaркiвщина;

Житомир/р-н;

Дніпропетровщина, Одещина;

Кіровoградщина.

Нагадаємо, що раніше росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі.

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