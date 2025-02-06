Астрологічний прогноз на 6 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від ухвалення важливих рішень — як ділової, так і особистої якості — сьогодні краще відмовитися: великий ризик зробити помилку, прийнявши бажане за дійсне.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: бежевий. .

Щасливе каміння дня: змійовик, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних хвороб, тому необхідно заздалегідь вжити заходів.

Харчування дня: можна очищати організм від шлаків та токсинів за допомогою посту та голодування.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.

Сни дня: сни цієї ночі можуть бути настрашливими, але не справджуються.

Табу дня: дуже важливо обережно поводитися з дзеркалами. – вважається, що розбите може принести нещастя

Цитата дня: «Якщо ви хочете, щоб життя усміхалося вам, подаруйте йому спочатку свій добрий настрій» (Бенедикт Спіноза).

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