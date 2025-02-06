Астрологический прогноз на 6 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск совершить ошибку, приняв желаемое за действительное.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: бежевый. .
Счастливые камни дня: змеевик, александрит.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических, поэтому необходимо заранее принять меры.
Питание дня: можно очищать организм от шлаков и токсинов при помощи поста и голодания.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть пугающими, но не сбываются.
Табу дня: очень важно осторожно обращаться с зеркалами. – считается, что разбитое, может принести несчастье
Цитата дня: «Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение» (Бенедикт Спиноза).
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