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Астрологический прогноз на 6 февраля

Астрологический прогноз на 6 февраля

Летучая мышь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск совершить ошибку, приняв желаемое за действительное.

Символ дня: Летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: бежевый. . 

Счастливые камни дня: змеевик, александрит.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических, поэтому необходимо заранее принять меры. 

Питание дня: можно очищать организм от шлаков и токсинов при помощи поста и голодания. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть пугающими, но не сбываются. 

Табу дня: очень важно осторожно обращаться с зеркалами.  – считается, что разбитое, может принести несчастье

Цитата дня: «Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение» (Бенедикт Спиноза). 

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