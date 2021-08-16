В Житомирской области горело село на границе с Беларусью

В Житомирской области горело село на границе с Беларусью

Занялось в частном деревянном доме и огонь быстро расползался по сухой траве на другие дворы.

В Житомирской области чуть не сгорело пограничное с Беларусью село Возничи.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

О пожаре спасателям сообщили местные.

Занялось в частном деревянном доме. На момент пожара хозяев дома не было. Огонь быстро расползался по сухой траве на другие дворы. Пламя охватило и часть леса.

Помогали спасателям тушить местные жители и лесники. Они тракторами пахали землю, чтобы не допустить распространения огня.

На ликвидацию пожара понадобилось три часа. Стихия уничтожила два жилых дома.

Новости Украины: в Житомирской области чуть не сгорело пограничное с Беларусью село

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