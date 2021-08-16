В Житомирской области горело село на границе с Беларусью

Занялось в частном деревянном доме и огонь быстро расползался по сухой траве на другие дворы.
В Житомирской области чуть не сгорело пограничное с Беларусью село Возничи.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
О пожаре спасателям сообщили местные.
Занялось в частном деревянном доме. На момент пожара хозяев дома не было. Огонь быстро расползался по сухой траве на другие дворы. Пламя охватило и часть леса.
Помогали спасателям тушить местные жители и лесники. Они тракторами пахали землю, чтобы не допустить распространения огня.
На ликвидацию пожара понадобилось три часа. Стихия уничтожила два жилых дома.