Стало известно, когда и где похоронят мэра Кривого Рога

Стало известно, когда и где похоронят мэра Кривого Рога

Прощание с погибшим мером Кривого Рога состоится в фойе театра Шевченко.

В горсовете Кривого Рога сообщили где и когда состоятся похороны погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом говорится в публикации на сайте горсовета.

Прощание с Константином Юрьевичем и панихида пройдут 19 августа с 10.00 до 11.30 в помещении театра Т. Шевченко на проспекте Почтовый.

Проститься смогут все желающие. Вынос тела в 12.00. Похороны пройдут на Центральном кладбище. Для желающих поехать от места прощания на кладбище будут предоставлены автобусы.

Напомним, что городской голова Кривого Рога Константина Павлова обнаружили с огнестрельным ранением на пороге загородного дома в селе Вольное Криворожского района. У тела мэра лежал карабин "Сайга". В полиции рассматривают 3 версии гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.

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