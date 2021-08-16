Андрей Джеджула похвастался 5-месячной дочкой от экс-любимой

Шоумен опубликовал новый снимок с Аделиной.

Ведущий и актер Андрей Джеджула, который недавно показывал, как с дочерью посещал церковь, поделился новым фото с Аделиной.

На своей странице в Instagram шоумен разместил новую фотографию, на которой позирует перед камерой вместе с дочкой. Крошечная Аделина лежит на груди у отца и играет цепочкой на шее у Андрея.

Андрей Джеджула с дочкой / instagram.com/djedjula

"Любой папа мечтает о сыне. У меня есть такой классный сын — Деничка, моя гордость и опора! Но девочка — моя Аделичка, это что-то особенное! Люблю вас обоих безумно!" — подписал пост ведущий.

Отметим, что бывшая жена Андрея Джеждулы Юлия Леус запрещала ему видеться с дочерью Аделиной. Однако, ведущий все чаще в своем фотоблоге начал делиться снимками и видео с дочкой. Похоже, экс-любимая изменила свое решение.

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Напомним, что отношения между Андреем и Юлией ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между ними разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался.

Впоследствии женщина сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с Джеджулой.

Недавно шоумен впервые прокомментировал скандал с женой. Юлю Джеджула назвал ловкой манипуляторкою, которая "научилась жить за счет таких дураков, как он".

Со своей стороны, модель показала, как он ее жестоко избил. Леус обнародовала снимки, на которых ее лицо в синяках.

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