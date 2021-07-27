Во Львове срочно ищут доноров для 7-летней девочки со столбняком

Во Львове срочно ищут доноров для 7-летней девочки со столбняком

Нужна редкая группа крови — IV (АВ) Rh-.

Во Львове для лечения 7-летней девочки, у которой диагностировали столбняк, ищут доноров редкой ИV (АВ) Rh- группы крови. Ребенок находится в реанимации.

Об этом Суспільне сообщила директор "ОХМАТДЕТа" Александра Бурда.

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"Ребенок тяжелый, в реанимации. Она имеет сложную комбинированную инфекцию. Лихорадка вызвала интоксикацию организма, а соответственно падают показатели гемоглобина и эритроцитов. Чтобы стабилизировать состояние пациентки, надо провести переливание крови. Это позволит компенсировать дефицит эритроцитов, кроме того, переливание имеет иммуномоделирующую функцию", — говорит Александра Бурда.

Напомним, ребенка с симптомами столбняка госпитализировали 13 июля. С тех пор, в течение двух недель, девочка находится на аппарате ИВЛ.

Доноров крови просят прийти в Областную службу крови на Пекарскую, 65 и сообщить, что хотите сдать кровь для ребенка — Ковальской Лилианы Андреевны (ребенок со столбняком).

Справка

Столбняк — это острое инфекционное заболевание. Летальность болезни составляет 40%.

От человека к человеку столбняк не передается. Защитить от инфекции может только вакцинация. Дети до 18 лет должны прививаться в возрасте 2-4-6-18 месяцев и 6 и 16 лет. Взрослые, начиная с 26 лет, должны вакцинироваться раз в 10 лет.

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