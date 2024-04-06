Воюют ли на фронте "лишь бедные": ответ снайпера

Портрет военного сильно изменился. Сейчас на фронте очень много бизнеса.

Об этом сказал снайпер Сергей Позняк в интервью "НАТО".

"Есть исследование Украинского ветеранского фонда, где исследованы категории действующих военнослужащих, и предприниматели – это абсолютно первое место, лидирующая категория занятости. Бизнеса в окопах больше всего ", – сказал он.

Ранее мы писали о том, что в Украине планируют принять "еБронирование".

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