Врезался в дерево: в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний парень

Врезался в дерево: в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний парень

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

В Грабунь Ровенской области в воскресенье, 11 июля, в 17:10 произошло ДТП, в котором погиб 16-летний парень.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По данным следствия, 16-летний парень взял родителей квадроцикл и вместе со сверстником катался по лесной дороге. Внезапно подросток не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, его пассажира спасают медики.

Известно, что подростки были без защитных шлемов.

В полиции открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Полтавской области подростка насмерть привалило деревом.

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