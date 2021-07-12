Врезался в дерево: в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний парень

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
В Грабунь Ровенской области в воскресенье, 11 июля, в 17:10 произошло ДТП, в котором погиб 16-летний парень.
Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.
По данным следствия, 16-летний парень взял родителей квадроцикл и вместе со сверстником катался по лесной дороге. Внезапно подросток не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, его пассажира спасают медики.
Известно, что подростки были без защитных шлемов.
В полиции открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Полтавской области подростка насмерть привалило деревом.