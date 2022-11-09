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ВСУ близко: в Херсоне с улиц исчезли российские триколоры (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1458
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ близко: в Херсоне с улиц исчезли российские триколоры (видео)

Фото: Associated Press

В Херсоне оккупанты сняли российские флаги.

В Херсоне с улиц города и админзданий исчезли российские триколоры.

Об этом сообщают в Сети.

"В Херсоне флаги РФ исчезли почти повсюду, — жалуются российские военныекоры. Херсон, мы уже близко", — говорится в сообщении.

На видео российский военныйкор рассказывает, что из всех построек в городе исчезли российские флаги, там где раньше висели. Остался только единственный – на горсовете.

Напомним, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонщины обнаруживают тела мирных жителей. Недавно было обнаружено три тела. Одно из них – с признаками насильственной смерти.

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Дата публикации
Просмотры
1458
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