ВСУ близко: в Херсоне с улиц исчезли российские триколоры (видео)

В Херсоне оккупанты сняли российские флаги.
В Херсоне с улиц города и админзданий исчезли российские триколоры.
Об этом сообщают в Сети.
"В Херсоне флаги РФ исчезли почти повсюду, — жалуются российские военныекоры. Херсон, мы уже близко", — говорится в сообщении.
На видео российский военныйкор рассказывает, что из всех построек в городе исчезли российские флаги, там где раньше висели. Остался только единственный – на горсовете.
Напомним, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонщины обнаруживают тела мирных жителей. Недавно было обнаружено три тела. Одно из них – с признаками насильственной смерти.
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