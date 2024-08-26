ВСУ показали эффектную работу HIMARS по оккупантам (видео)

Так, ВСУ показали, как HIMARS накрывает скопление российских окупантов на тренировочном полигоне двумя ракетами M30A1. Корректировка и видео операторов батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали работу HIMARS по оккупантам

Раньше мы писали о том, что оккупантам не оставляют никакого шанса украинские дроны. СБУ показала эффектные отработки по россиянам через неделю.

Читайте также: