ВСУ уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 и три беспилотника

Все вражеские цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях.

За прошедшие сутки, 16 августа, на нескольких оперативных направлениях ударная украинская авиация нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск, уничтожив три вражеских беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника", — говорится в сообщении.

Кроме этого, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.

Все цели уничтожены в Запорожском и Донецком направлениях, уточнили в штабе.

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