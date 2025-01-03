"Выводы по Украине необоснованны": Лубинец раскритиковал доклад ООН

Украина предоставляет доступ международным организациям к местам содержания военнопленных, а Россия их просто не допускает. Несмотря на это, отчет ООН игнорирует несопоставимые масштабы нарушений по обращению с военнопленными со стороны РФ и Украины.

Об этом заявил уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Ознакомился с 41-м периодическим докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В докладе признаются систематические нарушения Россией прав человека в Украине, в том числе атаки на гражданскую инфраструктуру, казни и пытки украинских военнопленных, незаконная конфискация имущества на ВОТ Украины и привлечение детей к военной подготовке. Однако ряд выводов ООН относительно Украины ошибочны", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что "категорически не согласен" с тем, что в ООН не приняли во внимание рекомендации, предоставленные офисом уполномоченного ВР Украины по правам человека.

"Во-первых, в отношении описанных в докладе случаев пыток российских военнопленных в транзитных местах, то Офис Генпрокурора Украины начал уголовное расследование по описанным в докладе фактам пыток в транзитном пункте, а Координационный штаб, Генштаб ВСУ и Минобороны Украины подтвердили, что расследование продолжается", – отметил Лубинец.

Он добавил, что в докладе не были учтены комментарии украинской стороны. Кроме того, места содержания российских военнопленных регулярно посещают сотрудники Офиса Омбудсмена и представители общественных организаций, подтверждающие, что условия там соответствуют Женевской конвенции.

"Во-вторых, сообщения о случаях пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными, совершаемыми в местах транзита после их эвакуации с поля боя, нуждаются в дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины", — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, ООН фактически "отождествляет масштабы нарушений" со стороны Украины и РФ, даже при отсутствии полного доступа к местам содержания военнопленных в РФ.

"Все мы видим, какими возвращаются украинцы из российского плена. К ним применяли пытки, издевательства, психологическое давление, не давали должной медицинской помощи. Они возвращаются домой иногда с травмами, несовместимыми с жизнью", – заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что ООН должна учесть в своем отчете несопоставимые объемы нарушений со стороны российской стороны.

"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации для России и Украины [одинаковые – ред.] – "придерживаться международного гуманитарного права". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, по информации Лубинца, россияне пытаются привлечь семьи военнопленных в дестабилизацию ситуации в Украине. Родственникам украинских военнопленных сначала дают возможность пообщаться с пленником, а затем заставляют выполнять задачи дестабилизации.

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