Взрыв гранаты в спальном районе Харькова: количество пострадавших возросло до пяти

Пострадали люди в возрасте от 16 до 33 лет.

В Харькове количество пострадавших в результате взрыва гранаты возросло до пяти. Боеприпас разорвался ночью в спальном районе между жилых домов.

Обэтом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



По данным полиции, в толпу людей гранату бросил 29-летний мужчина. Между ним и компанией молодых возник конфликт. В разгар ссоры мужчина достал из кармана гранату РГД-5 и бросил ее в своих оппонентов.

Пять человек, в возрасте от 16 до 33 лет, получили осколочные ранения. Все они сейчас находятся в больнице. Больше всех досталось самому младшему парню. У него проникающее ранение грудной клетки. Его состояние средней тяжести, говорят медики.

Сам злоумышленник не пострадал, его задержали. Свидетели уверяют: мужчина был под действием наркотических веществ. Впрочем, эту информацию следователи пока не подтверждают. О нападающем известно, что ранее он не попадал в поле зрения полицейских. Где взял гранату — не объяснил. Полиция уже открыла уголовные производства. За содеянное мужчину могут посадить до 15 лет или даже пожизненно.

Напомним, что медики рассказали о состоянии трех пострадавших в результате взрыва гранаты в Харькове.

Новости Украины: в Харькове в результате мощного взрыва пострадали три человека

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