Забил собственную мать до смерти: подробности инцидента на Львовщине

Во Львове полиция задержала мужчину, который до смерти избил свою мать в квартире. / © pixabay.com

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В понедельник, 28 апреля, в квартире на улице Романчука во Львове было обнаружено тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

На место трагедии выехали полицейские, зафиксировавшие многочисленные телесные повреждения на теле погибшей. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате насильственных действий.

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В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 39-летний сын женщины. Его задержали.

Мужчине сообщено о подозрении.

Напомним, во Львове 14-летний подросток чуть не погиб из-за куска шашлыка, который застрял в пищеводе. Парень почувствовал резкую боль и не мог проглатывать даже собственную слюну.