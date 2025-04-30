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- Украина
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Забил собственную мать до смерти: подробности инцидента на Львовщине
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В понедельник, 28 апреля, в квартире на улице Романчука во Львове было обнаружено тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
На место трагедии выехали полицейские, зафиксировавшие многочисленные телесные повреждения на теле погибшей. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате насильственных действий.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 39-летний сын женщины. Его задержали.
Мужчине сообщено о подозрении.
Напомним, во Львове 14-летний подросток чуть не погиб из-за куска шашлыка, который застрял в пищеводе. Парень почувствовал резкую боль и не мог проглатывать даже собственную слюну.