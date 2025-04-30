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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Забил собственную мать до смерти: подробности инцидента на Львовщине

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Во Львове полиция задержала мужчину, который до смерти избил свою мать в квартире.

Во Львове полиция задержала мужчину, который до смерти избил свою мать в квартире. / © pixabay.com

В понедельник, 28 апреля, в квартире на улице Романчука во Львове было обнаружено тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

На место трагедии выехали полицейские, зафиксировавшие многочисленные телесные повреждения на теле погибшей. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате насильственных действий.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 39-летний сын женщины. Его задержали.

Мужчине сообщено о подозрении.

Напомним, во Львове 14-летний подросток чуть не погиб из-за куска шашлыка, который застрял в пищеводе. Парень почувствовал резкую боль и не мог проглатывать даже собственную слюну.

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