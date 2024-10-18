Затяжная война и мобилизация женщин: Залужный сделал громкое заявление

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил в аналитическом центре в Лондоне и сделал ряд громких заявлений. Некоторые из них действительно шокируют.

Все подробности читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Залужный о Курской операции

И начнём с того, что посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые прокомментировал операцию Сил обороны Украины в Курской области. По его словам, эта операция показала, что Украина является "самым активным деятелем развития военной науки". Такое мнение он высказал в интервью независимому политическому институту Chatham House 17 октября. Залужный добавил, что не был ознакомлен с военными планами Курской операции, но уверен, что командование Сил обороны "учло все необходимые линии" ее проведения. А на вопрос, действительно ли Курская операция изменила ситуацию на фронте, посол Украины ответил, что эти темы следует "оставить профессионалам, которые потом дадут оценку военным действиям".

"Поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые оценят это, когда эта операция закончится"

Он также прокомментировал общую ситуацию на фронте и отметил, что она сложилась "именно такой, какой может быть вследствие тех действий и условий, в которых сейчас находится Украина".

“Когда на сегодняшний день Путин тратит 120-130 миллиардов долларов в год, и при этом снаряды покупают по 500 долларов за штуку… И посмотрите в прессе, сколько Украина получает средств в качестве помощи на ведение войны, и по какой цене эти снаряды попадают в Украины. Вы понимаете, что это чудо, что там происходит, что могло быть совсем по-другому? Я знаю точно, что ВСУ делают все возможное и невозможно для того, чтобы держать ситуацию под контролем”

Залужный упрекнул Запада

В то же время Валерий Залужный упрекнул Запад в недостаточной поддержке и предупредил о еще худших последствиях в случае бездействия. Он отметил, что в преддверии полномасштабного вторжения РФ Запад не верил в Украину. Поэтому западная пресса, боясь Путина, давала Украине сначала три часа, потом трое суток.

“Потом, придя на помощь Украине, Запад, боясь ядерной войны или эскалации, не обеспечил Украину необходимым количеством оружия. Поэтому мы не смогли достичь в 2023 году каких-либо значимых результатов в разгроме России”

По мнению Залужного, сейчас мир предстал перед последствиями "нежелания Запада влиять на глобальную безопасность".

«Я пришел сюда не критиковать Запад или НАТО. Я абсолютно понимаю, что Украине, даже по Будапештскому меморандуму, никто ничего не виноват. Украина каждый день сражается за выживание. Я всего лишь хочу... чтобы мы, человечество, в чьих руках судьба 21 века, были умны и помнили свое прошлое, чтобы не пережить его в будущем"

10 честных фактов о войне в Украине

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил ряд фактов для правильного понимания текущих событий в Украине и мире. В частности, он отметил, что в отличие от Беларуси и Грузии, потерявших свою независимость почти бескровно, Украина уже 10 лет воюет именно за свою независимость.

Полномасштабная война уже длится почти три года. Более 30 тысяч человек уже погибли. Сотни тысяч получили ранения, но мы продолжаем бороться. Этот факт, пожалуй, главное доказательство того, что мы, украинцы, стремимся жить в цивилизованном западном мире. И несмотря на все проблемы, мы имеем право на свое собственное будущее”

Залужный напомнил, что сегодняшний враг Украины отрицает нашу историю и культуру и пытается уничтожить украинцев как нацию.

“Подтверждением этому являются не только события из истории прошлого века, такие как голодомор, например, совсем недавние события в Буче и Гостомеле, события на оккупированных территориях. Именно этот факт делает невозможным любое мирное сосуществование в будущем и соответственно не может рассматривать какие-либо варианты остановки войны на основе каких-либо намерений о взаимной безопасности”

Страны, объединившиеся вокруг России

В то же время Валерий Залужный напомнил, что вокруг России объединились Китай, Северная Корея и Иран.

“Большинство в этих странах даже не знает, где находится Украина. А если внимательно посмотреть на такую организацию, как БРИКС, особенно на ее перспективы? Она будет расширяться. А что же коллективный Запад? Он все еще боится эскалации?

Залужный о вступлении в НАТО

Что касается нашего вступления в НАТО, то Залужный тоже не смолчал. Он заявил, что Украина усилит НАТО, став инициатором перемен. Ведь война меняется, а Североатлантический союз должен готовиться к ней и перестраивать свою военную способность.

“По моему мнению, есть два основных пункта, которые становятся перспективой вступления Украины в НАТО. Во-первых, пока у НАТО нет никакой альтернативы коллективной безопасности. Мы хотим победы Украины, мы хотим окончить войну. Чтобы обеспечить безопасность, Украина присоединяется к НАТО, и Альянс становится гарантом безопасности Украины, включая восстановление"

Он также отметил необходимость пересмотра и перестройки военной способности Альянса.

“Во-вторых, я верю, что Украина, как никто другой, может усилить НАТО и стать инициатором перемен. Мы не можем назвать конкретные сроки, но НАТО должна готовиться к войне и перестраивать свою военную способность. Война меняется. Этот процесс продолжается. Пока мы в процессе присоединения к НАТО. Давайте будем честны и признаемся, что нужно отходить от либерализма. Я все еще верю в то, что будет принято решение о присоединении Украины к НАТО. Прежде всего, чтобы усилить НАТО"

Генсек о вступлении Украины в НАТО

К слову, заявление о членстве Украины в альянсе на днях сделал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Украина может стать 33 членом НАТО, поэтому вопрос только во времени.

Да, в будущем Украина будет 33 или 34 членом НАТО. Сейчас, похоже, Украина будет под номером 33, но, возможно, кто-то другой вступит перед ней. Однако Украина в будущем будет членом НАТО. Так мы решили в Вашингтоне (на саммите НАТО в июле) Поэтому вопрос во времени".

Затяжная война

Тем временем Залужный шокировал еще одним заявлением. Во время своего выступления в Лондоне он сказал, что выйти из "затяжной" войны с Россией практически невозможно. Залужный напомнил, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточное количество оружия, из-за чего Украине во время контрнаступления не удалось добиться "значительных успехов в разгроме России".

“Итак, мы оказались в состоянии затяжной войны. На мой личный взгляд, выход из этой затяжной войны кажется... почти невозможным"

Мобилизация женщин

Более того, Залужный не исключает, что в ряды ВСУ придется мобилизовывать и женщин. Об этом он сказал в своем выступлении в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.

“Если нам необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы наверняка сделаем это. Но я думаю, мы должны предотвратить это – полномасштабную войну в Европе, которая началась в 1939 году, но другими путями, не призывая украинских женщин"

Реакция украинцев

Именно два последних заявления вызвали громкие дискуссии среди украинцев. Относительно выхода из затяжной войны, одни пользователи соцсетей соглашались с тезисом Залужного, другие категорически отрицали.

“К сожалению, это да, почти невозможно.”

"Выйти не только возможно, но и абсолютно необходимо."

“Если наконец-то осознать реальность и необходимость переговоров. Продолжение войны без реальных военных целей будет означать только уничтожение будущего Украины! Тем более с столь катастрофической демографией. Ну а Запад, хотя он этого и не хочет, нашу катастрофу в конце концов переживет.

А вот относительно мобилизации женщин ради спасения Европы, все были одного мнения.

"Я против "спасения" Европы жизнями украинцев"

“А почему не идут защищать европу европейские мужчины или европейская армия? Изменят ли ход войны украинские женские плечи? А может Европа перестанет выражать беспокойство и увеличит пакет санкций, помощь? Или хотя бы позволить бить своим оружием территорию рашки”

“Пока нас никуда не приняли, соответственно, у нас нет обязательства их защищать. В настоящее время украинцы защищают свою страну. Станем частью НАТО, тогда и поговорим.

“Европе на нас мягко говоря....то почему мы должны свою жизнь за них отдать..многим из них мы посреди горла стоим..другие нас ненавидят, потому что из-за нас цены выросли ..у них не правильное понимание ситуации. .они не очень обвиняя рашку ..а всегда если переводить с французского как они говорят то ,,через Украину у нас проблемы ,,Так пусть это добро придет к ним в дом ..тогда может начнут говорить что ,,благодаря Украине мы живем спокойно ,,поможем им”

Однако уже 18 октября в Раде заявили о том, что никто не говорит, что женщины против их воли будут бегать с автоматами и сидеть в окопах. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил нардеп Слуги народа и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности обороны и разведки Александр Федиенко. По его словам, в украинской армии есть много "женских" профессий.

В Вооруженных Силах Украины, например, не хватает финанситов. Деньги, например, на счетах есть, а потратить они их не могут, потому что нет бухгалтера. Мы же не говорим о женщинах, которые будут бегать в окопах с автоматами, мы говорим о военнообязанных женщинах, которые будут идти по собственному желанию.

Напомним, посол Украины в Великобритании, бывший командующий украинской армией Валерий Залужный не исключает, что в ряды ВСУ придется мобилизовывать и женщин.

Читайте также: