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Ночью в Украине раздавались взрывы и летали беспилотники: где было громко

Ночью в Украине раздавались взрывы и летали беспилотники: где было громко

Силы ПВО ночью пытались защитить Украину / Фото: Associated Press

Воздушная тревога продолжается в некоторых регионах Украины.

В ночь на 18 октября в Украине было неспокойно: враг выпустил по территории нашего государства значительное количество ударных беспилотников.

В результате в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Чтобы сбить дроны, работали силы ПВО.

В нескольких областях раздались взрывы.

В частности:

  • Ровенщина;

  • Хмельницкая область;

  • Староконстантинов;

  • Киев;

  • Волынь;

  • Сyмщина;

  • Киев,Хмельницкий;

  • Одесщина;

  • Киев/пригород;

  • Харьковщина;

  • Днепропетровщина;

  • Кировоградщина;

  • Ровенщина,Полтавщина;

  • Черкасщина;

  • Шепетовка/р-н;

  • Смела (Черкaщина).

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