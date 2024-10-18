Ночью в Украине раздавались взрывы и летали беспилотники: где было громко

Воздушная тревога продолжается в некоторых регионах Украины.
В ночь на 18 октября в Украине было неспокойно: враг выпустил по территории нашего государства значительное количество ударных беспилотников.
В результате в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Чтобы сбить дроны, работали силы ПВО.
В нескольких областях раздались взрывы.
В частности:
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Ровенщина;
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Хмельницкая область;
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Староконстантинов;
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Киев;
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Волынь;
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Сyмщина;
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Киев,Хмельницкий;
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Одесщина;
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Киев/пригород;
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Харьковщина;
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Днепропетровщина;
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Кировоградщина;
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Ровенщина,Полтавщина;
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Черкасщина;
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Шепетовка/р-н;
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Смела (Черкaщина).
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