Ночью в Украине раздавались взрывы и летали беспилотники: где было громко

В ночь на 18 октября в Украине было неспокойно: враг выпустил по территории нашего государства значительное количество ударных беспилотников.

В результате в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Чтобы сбить дроны, работали силы ПВО.

В нескольких областях раздались взрывы.

В частности:

Ровенщина;

Хмельницкая область;

Староконстантинов;

Киев;

Волынь;

Сyмщина;

Киев,Хмельницкий;

Одесщина;

Киев/пригород;

Харьковщина;

Днепропетровщина;

Кировоградщина;

Ровенщина,Полтавщина;

Черкасщина;

Шепетовка/р-н;

Смела (Черкaщина).

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