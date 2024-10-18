Враг продвинулся во Часовом Яру – Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По их информации, враг продвинулся во Часовом Яру, Максимилианке и возле Цукуриного.

Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что враг непрерывно проводит штурмы в попытке проникнуть вглубь Часового Яра. Кроме того, противник накапливает силы во ЧасоЯровском лесничестве, чтобы обойти город с фланга.

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