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Враг продвинулся во Часовом Яру – Deep State

Враг продвинулся во Часовом Яру – Deep State

Часов Яр (август 2024 года)/Фото: Национальная гвардия Украины

Россияне продолжают атаковать.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По их информации, враг продвинулся во Часовом Яру, Максимилианке и возле Цукуриного.

Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что враг непрерывно проводит штурмы в попытке проникнуть вглубь Часового Яра. Кроме того, противник накапливает силы во ЧасоЯровском лесничестве, чтобы обойти город с фланга.

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