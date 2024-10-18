Ворог просунувся у Часовому Яру - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

За їхньою інформацією, ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що ворог безперервно проводить штурми у намаганні проникнути углиб Часового Яру. Крім того, противник накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві, щоби обійти місто з флангу.

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