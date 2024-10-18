Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог просунувся у Часовому Яру - Deep State

Ворог просунувся у Часовому Яру - Deep State

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

Росіяни продовжують атакувати.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

За їхньою інформацією, ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що ворог безперервно проводить штурми у намаганні проникнути углиб Часового Яру. Крім того, противник накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві, щоби обійти місто з флангу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація